قتلى وإصابات بغارات لـ«مقاتلات أمريكية» على صنعاء

قُتل شخص وأُصيب 4 آخرين، إثر 4 غارات جوية شنتها مقاتلات أمريكية على منطقة “جدر” شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة “أنصار الله”، أنيس الأصبحي: “4 جرحى وشهيد، إحصائية أولية لضحايا العدوان الأميركي ليومنا هذا الاحد الموافق 30 مارس 2025 والذي استهدف بـ4 غارات قرية القابل منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمال صنعاء”.

وجددت المقاتلات الأمريكية، أمس السبت، “استهدافها الجوي لجماعة “أنصار الله” بشن سلسلة غارات على معقلها محافظة صعدة شمال غربي اليمن”.

يأتي ذلك “ضمن العمليات العسكرية التي تشنها واشنطن ضد الجماعة للأسبوع الثالث على التوالي”.

هذا “وشنت واشنطن غارات على صنعاء و7 محافظات، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة”.