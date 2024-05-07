قتلى وإصابات بهجوم على مستشفى جنوبي الصين

أسفر هجوم على مستشفى في جنوب غرب الصين عن 10 ضحايا بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.

وقع الحادث في مستشفى محلي غرب البلاد، وأفاد تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون

وأوضحت الوكالة “وقع الحادث في مستشفى محلي وعند الساعة 13,20 كانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح”.

ونقل تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون.

وتعد الجرائم الجماعية نادرة في الصين التي تمنع مواطنيها من امتلاك أسلحة نارية، لكن في السنوات الأخيرة سجلت موجة من حوادث الطعن.