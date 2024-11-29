قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي عنيف على غزة

واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استهدافها لمناطق متفرقة في قطاع غزة، لا سيما شمال ووسط القطاع، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1400 عائلة “أبيدت بالكامل” من السجل المدني.

وفي حصيلة لمجمل الاستهدافات لغاية الآن في شمال القطاع: قتل شخصين بقصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط مفترق الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، وقصف مدفعي استهدف بيت لاهيا، والجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمربعات سكنية في مخيم جباليا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت 3 قتلى و5 إصابات جراء استهداف إسرائيلي منزلا لعائلة “نصار” مقابل مطعم بالميرا في شارع الوحدة غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قتل 29 فلسطينيا في مخيم النصيرات منذ توغل جيش الجيش الإسرائيلي، فيما يتواصل القصف المدفعي مستهدفا مجمل مناطق وسط قطاع غزة.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 5 قتلى عقب استهداف منزل يعود لعائلة الدحدوح قرب دوار أبو صرار بالنصيرات، وانتشال قتلى عائلة شريم الذين قتلوا أمس وسط القطاع، كما انتشلت طواقم الإسعاف عددا من القتلى من منطقة أرض المفتي والمخيم الجديد شمال غربي النصيرات. وطال قصف مدفعي مخزنا للأخشاب يعود لعائلة العصار في مخيم 5 غرب النصيرات واندلاع حريق.

أما في جنوب القطاع، فقد طال قصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الفردوس غرب رفح.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، نشرت اليوم الجمعة، تقريرا بشأن “حصيلة المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية خلال عام من الإبادة الجماعية”.

وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات، حيث تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار، التي قتل منها 520 فردا، المصري 287، عاشور 217، حجازي 199، عوض 198.

وكانت وزارة الصحة نشرت الخميس تحديثها الأخير بشأن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية عل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بعد 419 يوما من الحرب على القطاع قتل 44,330 شخصا وأصيب 104,933، فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.