اليمن.. قتلى وجرحى بغارات سعودية في محافظة حضرموت

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الجمعة، عن تعرض أحد معسكراته في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، لغارات جوية سعودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته.

وقال محمد عبد الملك، رئيس المجلس في وادي وصحراء حضرموت، إن سبع غارات استهدفت معسكر الخشعة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكداً أن الهجوم جاء بعد محاولة كسر هجوم بري على المعسكر.

من جهته، أشار محافظ حضرموت سالم الخنبشي إلى أن الضربات الجوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي بعد تعرض القوات الحكومية لكمائن وهجمات أثناء تحركها السلمي لاستعادة المعسكرات والمواقع العسكرية في المحافظة.

وأكدت المصادر الميدانية وقوع اشتباكات مسلحة مباشرة بين قوات “درع الوطن” التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن العملية العسكرية الرامية إلى استلام المعسكرات والمواقع العسكرية بطريقة منظمة وسلمية.

وفي السياق ذاته، قال المقدم محمد النقيب، المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن، إن القوات في حالة جهوزية عالية، مؤكداً استعدادها للتعامل مع ما وصفه بالميليشيات الإخوانية وسحقها على مختلف محاور العمليات العسكرية.