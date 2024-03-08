قتلى وجرحى جراء إسقاط مساعدات في غزة.. بسبب مظلات لم تفتح

قتل خمسة فلسطينيين وجرح عشرة آخرون، الجمعة، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة، وفقا لما أفاد مسؤول في قسم العناية والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة.

وقال الطبيب محمد الشيخ لوكالة فرانس برس “قتل خمسة مواطنين وأصيب عشرة آخرون عقب سقوط صناديق مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية ألقتها طائرات فوق منطقة أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة”.

وقال شاهد عيان من سكان مخيم الشاطئ “عندما بدأت الطائرات تلقي المساعدات بالمظلات، توجهت أنا وأخي إلى منطقة الفيروز القريبة على أمل أن نستطيع الحصول على كيس طحين”. وأضاف “الجوع صعب وهذا ما جعلنا نذهب للبحث عن الطعام، وفجأة شاهدت مظلة لم تفتح وسقطت مثل صاروخ على سطح بيت بالفيروز”.

وتابع “بعد عشر دقائق رأيتهم ينقلون ثلاثة شهداء ومصابين آخرين كانوا على سطح المنزل سقطت عليهم صناديق المساعدات”، مشيرا إلى أن “هناك مظلات سقطت في البحر وبجانب مدرسة إيواء”.

ومن جانبه، ذكر مصدر أردني، الجمعة، أن “الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة، الجمعة، لم يكن مصدره طائرة أردنية”، حسبما نقلت عنه وكالة الأردنية الحكومية “بترا”.

وقال المصدر، إن “الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل”.

وأوضح المصدر أن “الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق برا وجوا”، طبقا للوكالة الأردنية.