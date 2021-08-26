قتلى وجرحى جراء انفجارات في محيط مطار العاصمة الأفغانية

أفادت تقارير إخبارية أفغانية، اليوم الخميس، ‏بسقوط 11 قتيلا وجريحا بينهم جنود أمريكيين جراء انفجارات وقعت في محيط مطار كابل.‏

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن 4 من موظفي الخدمة الأمريكية أو أكثر ربما يكونوا قتلوا أو أصيبوا، جراء الانفجار، كما قال مسؤول آخر إن إصابة أحد الجنود الأمريكيين خطيرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

دکابل هوایي ډګر ته نږدې چاودنه وشوه اود روغتیایي مسولینو په وینا یو شمیر ټپیان د پیښې له ځایه د ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي.

د امریکا ددفاع وزارت ویاند جان کربي په ټویټر باندې د یو پیغام په خپرولو سره دغه پیښه تائید کړې ده pic.twitter.com/GlZpgCe6ZA — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 26, 2021

من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي، واصفا إياه بـ”هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين”.

وأشار كيربي إلى أن انفجارا واحدا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق “بارون” الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

شاهدان عینی از وقوع یک انفجار در میدان هوایی کابل خبر داده‌اند. در محل رویداد، ۱۱ کشته و زخمی را که شهروندان خارجی اند را دیده است. به‌گفته‌ی اطلاعات روز، در این رویداد به غیرنظامیان نیز تلفات وارد شده است.#قادر_فولاد pic.twitter.com/tsSxJfHByD — Abdul Qader Folad فعال سیاسی و خبرنگار آزاد (@folad_qader) August 26, 2021

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حركة “طالبان” تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.

وبحسب قناة “فوكس نيوز” فإن منفذ الانفجار الانتحاري وقف في صف مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكدت القناة إصابة 3 جنود أمريكيين على الأقل في التفجير الذي وقع خارج إحدى بوابات مطار كابل.

ونقلت شبكة “CNN” عن مسؤول أمريكي، أنه نتيجة انفجار مطار كابل، وقعت إصابات في صفوف الأفغان.

The explosion outside Kabul's airport was at one of the entry gates and appears to be a suicide attack, three US officials say. Follow live updates: https://t.co/tQWzT2BcWR pic.twitter.com/m4ovo0ei1n — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 26, 2021

ونقلت “رويترز” تحذيرا، صدر مساء أمس الأربعاء، ناشدت فيه السفارة الأمريكية في كابل، المواطنين بتجنب الذهاب إلى المطار، وقالت إن “الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على الفور مشيرة إلى “تهديدات أمنية” غير محددة”.

من جانبها أصدرت بريطانيا تحذيرا مماثلا نصحت فيها الموجودين في منطقة المطار بالمغادرة، وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي: “إن المعلومات عن احتمال شن تنظيم “داعش” هجوما انتحاريا أصبحت “أكثر مصداقية، وأن التهديد حقيقي ووشيك ومدمر”.