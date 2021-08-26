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قتلى وجرحى جراء انفجارات في محيط مطار العاصمة الأفغانية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 26 أغسطس 2021 - 17:31 | آخر تحديث: 26 أغسطس 2021 - 17:39 نُشر: الخميس، 26 أغسطس 2021 - 17:31
دولي
قتلى وجرحى جراء انفجارات في محيط مطار العاصمة الأفغانية
تويتر
11 قتيلاً و15 إصابة بينهم أطفال وجنود أمريكيين

أفادت تقارير إخبارية أفغانية، اليوم الخميس، ‏بسقوط 11 قتيلا وجريحا بينهم جنود أمريكيين جراء انفجارات وقعت في محيط مطار كابل.‏

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن 4 من موظفي الخدمة الأمريكية أو أكثر ربما يكونوا قتلوا أو أصيبوا، جراء الانفجار، كما قال مسؤول آخر إن إصابة أحد الجنود الأمريكيين خطيرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي، واصفا إياه بـ”هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين”.

وأشار كيربي إلى أن انفجارا واحدا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق “بارون” الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حركة “طالبان” تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.

وبحسب قناة “فوكس نيوز” فإن منفذ الانفجار الانتحاري وقف في صف مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكدت القناة إصابة 3 جنود أمريكيين على الأقل في التفجير الذي وقع خارج إحدى بوابات مطار كابل.

ونقلت شبكة “CNN” عن مسؤول أمريكي، أنه نتيجة انفجار مطار كابل، وقعت إصابات في صفوف الأفغان.

ونقلت “رويترز” تحذيرا، صدر مساء أمس الأربعاء، ناشدت فيه السفارة الأمريكية في كابل، المواطنين بتجنب الذهاب إلى المطار، وقالت إن “الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على الفور مشيرة إلى “تهديدات أمنية” غير محددة”.

من جانبها أصدرت بريطانيا تحذيرا مماثلا نصحت فيها الموجودين في منطقة المطار بالمغادرة، وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي: “إن المعلومات عن احتمال شن تنظيم “داعش” هجوما انتحاريا أصبحت “أكثر مصداقية، وأن التهديد حقيقي ووشيك ومدمر”.

آخر تحديث: 26 أغسطس 2021 - 17:39
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