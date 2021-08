قتلى وجرحى جراء انفجارات في محيط مطار العاصمة الأفغانية

أفادت تقارير إخبارية أفغانية، اليوم الخميس، ‏بسقوط 11 قتيلا وجريحا بينهم جنود أمريكيين جراء انفجارات وقعت في محيط مطار كابل.‏

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن 4 من موظفي الخدمة الأمريكية أو أكثر ربما يكونوا قتلوا أو أصيبوا، جراء الانفجار، كما قال مسؤول آخر إن إصابة أحد الجنود الأمريكيين خطيرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي، واصفا إياه بـ”هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين”.

وأشار كيربي إلى أن انفجارا واحدا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق “بارون” الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حركة “طالبان” تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.

وبحسب قناة “فوكس نيوز” فإن منفذ الانفجار الانتحاري وقف في صف مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكدت القناة إصابة 3 جنود أمريكيين على الأقل في التفجير الذي وقع خارج إحدى بوابات مطار كابل.

ونقلت شبكة “CNN” عن مسؤول أمريكي، أنه نتيجة انفجار مطار كابل، وقعت إصابات في صفوف الأفغان.

