قتلى وجرحى في اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية

قتل ضابط سوداني برتبة نقيب في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية، الخميس، في منطقة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وفق ما أعلن الجيش السوداني.

وقالت القوات المسلحة السودانية أن “المليشيات الإثيوبية بإسناد من الجيش الإثيوبي درجت على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن أنه رغم ذلك الاعتداء مازالت القوات المسلحة تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال العدائية والإجرامية”.

ومن وقت الى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية شرقي البلاد، وهي منطقة زراعية نائية.

وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها.

وشدد الجيش السوداني على أن هذه الدماء الذكية التي سكبت ستظل تشتعل وتتقد حتى تحرير كامل التراب السوداني.