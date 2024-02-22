قتلى وجرحى في اشتباك مسلح على حاجز تفتيش في الضفة الغربية

قتل ثلاثة أشخاص و أصيب 6 آخرين بجروح في اشتباك مسلح وقع السوم على حاجز تفتيش إسرائيلي في الضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن الشرطة الإسرائيلية قولها، قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون، اليوم، عندما قام ثلاثة فلسطينيين بإطلاق النار بالقرب من نقطة تفتيش إسرائيلية، في الضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن رئيس هيئة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين، قوله إن امرأتين أصيبتا بجروح خطيرة، بينما قالت الشرطة إن عناصرها قتلوا مسلحين اثنين وأصابوا ثالثا بالرصاص.

وتشهد الضفة الغربية توترات كبيرة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع، أدى إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، كما دمر جزءا كبيرا من القطاع وشرد معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.