قتلى وجرحى في تحطم طائرة مدنية على متنها 72 راكب في نيبال

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم إثر تحطم طائرة الركاب النيبالية في مدينة بوخارا السياحية وسط البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل إعلام نيبالية بتحطم طائرة ركاب تقل على متنها 72 شخصا قرب مطار بوخارا الدولي وسط نيبال، وأنّ 32 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ فرق الإنقاذ تجوب موقع الحادث، مضيفة أنه من المتوقع العثور على مزيد من الجثث، بحسب تعبيرها.

بدوره، قال رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، إنّ الطائرة كانت متجهة من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، داعيا السلطات الأمنية والمواطنين للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على تويتر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحادث، وتجمع حشود من المواطنين وعمال الإنقاذ حول حطام الطائرة.