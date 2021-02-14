قتلى وجرحى في حوادث طعن بنيويورك الأمريكية

قُتل وأصيب 4 أشخاص في سلسلة حوادث طعن مروعة داخل محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت شرطة نيويورك، إن الاعتداء الأول وقع صباح يوم الجمعة عندما هاجم ملثم رجلا عمره 67 عاما في محطة بمانهاتن ونقل الرجل إلى المستشفى للعلاج.

وأضافت أن الشرطة عثرت أيضا على جثة شخص مات طعنا في أحد القطارات.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد ساعتين عُثر على امرأة عمرها 44 عاما غائبة عن الوعي ومصابة بجروح في قطار آخر وأعلن الأطباء وفاتها في المستشفى.

وأفادت الشرطة بأنه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، تعرض رجل عمره 43 عاما للطعن في محطة للقطارات ولكنه في حالة مستقرة بعد إجراء جراحة له.

وبحسب تحريات الشرطة الأمريكية، فإن الاعتداءات وقعت على خط قطارات واحد أو المحطات التي يمر بها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق فيما إذا كان وراءها شخص واحد.

ووفقا لموقع “Nbc News”، TR] نشرت شرطة نيويورك على الفور 500 شرطي إضافي في شبكة الأنفاق ردا على تلك الاعتداءات.