قتلى وجرحى في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

قُتِل عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد شن طيران الاحتلال غارات عنيفة وقصف مدفعي على منازل المواطنين في الأنحاء الشمالية من القطاع، وتركز القصف في منطقتي جباليا، وبيت لاهيا، كما طال مراكز للإيواء، وتسبب باشتعال حرائق كبيرة في المنطقة.

وقصف طيران الاحتلال الأحياء الشرقية لغزة، خاصة حيي الشجاعية، والتفاح، وأدى لمقتل وإصابة العشرات، فيما لم تستطع سيارات الإسعاف من إجلائهم، بسبب تدمير البنية التحتية والشوارع جراء القصف.

أما في مدينة غزة، فقد تعرض حي الشيخ رضوان لقصف عنيف استهدف منازل المواطنين والتي يتواجد فيها نازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وفي وسط القطاع، استهدف القصف الإسرائيلي منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات، وأدى إلى مقتل أكثر من 10 مواطنين على الأقل جراء القصف، كما استهدف مسجد يافا في دير البلح ما أدى إلى تدميره بالكامل، وهو يعد من أكبر المساجد بالمدينة، وأحدثت تدميرا أيضا في مستشفى يافا التخصصي، الذي يستقبل الشهداء والجرحى، ما أدى إحداث تدمير كبير فيه أخرجه عن الخدمة.

وتعرضت مدينة خان يونس لأحزمة نارية من الطائرات الإسرائيلية في منطقة بني سهيلا، والشيخ ناصر، وعبسان، والقرارة، وطالت منازل وأحياء بأكملها.

وبحسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 16,456 قتيلا ونحو 42.250 جريحا، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أعلنت مصادر طبية في غزة، أن حوالي 400 ألف مواطن باتوا بلا غطاء صحي على الإطلاق.