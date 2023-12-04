قتلى وجرحى في غارات على قطاع غزة

قُتِل وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الاثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام، كما قُتِل 9 مواطنين وأصيب العشرات، في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور شرق رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى قتيلين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، وقُتِل 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى مقتل طفل في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية، بوصول 5 قتلى في قصف طائرات الاحتلال مسجد في حي الزيتون شرق غزة، إضافة مقتل وإصابة العشرات في قصف آخر طال منزل عائلة عطا الله في شارع النفق في المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منتصف الليلة البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين.