قتلى وجرحى في غارات على قطاع غزة

قُتِل عشرات المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.

كما قُتِل العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.