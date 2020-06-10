قتلى وجرحى مدنيين جراء انفجار ألغام زرعتها عناصر حفتر

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأمين الهاشمي، بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة وعنصران من وزارة الداخلية، وآخر من فريق البحث الجنائي المختص بتفكيك وإزالة الالغام، بالإضافة إلى 10 جرحى بإصابات متفاوتة.



وأوضح الهاشمي في تصريح صحفي، أن الضحايا لقوا حتفهم في منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.



وفي وقت لاحق، أفاد مركز الطب الميداني والدعم، بأن المستشفى الميداني طريق المطار قام اليوم الأربعاء بإسعاف شخصين تعرضا لانفجار لغم في طريق المطار وتسببت في وفاة المواطن نورالدين سعيد محميدي، وإصابة المواطن عرفات البهلول بركة.

وتم نقل المتوفي إلى دار الرحمة بالمستشفى الجامعي طرابلس والجريح إلى مستشفى طرابلس المركزي.

المستشفى الميداني طريق المطار يقوم اليوم الأربعاء 10 / 6 / 2020 باسعاف شخصين تعرضا لانفجار لغم في طريق المطار وتسببت في… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Mittwoch, 10. Juni 2020

كما تعرض اليوم الأربعاء عامل أفريقي اسمه محمد حسن 18 سنة من جمهورية النيجر، لانفجار لغم في منطقة عين زارة كان يقوم بمساعدة مواطن في تنظيف بيته وتم إسعافه عن طريق المستشفى الميداني الشهيد أيمن الهرامة ونُقِل إلى المستشفى الجامعي طرابلس لاستكمال علاجه.

تعرض اليوم الأربعاء 10 / 6 / 2020 عامل أفريقي اسمه : محمد حسن 18 سنة من جمهورية النيجر.لانفجار لغم في منطقة عين زارة… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Mittwoch, 10. Juni 2020

هذا ونشر المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب، مقطع فيديو أظهرت مشاهد مؤثرة لمواطن نجا بأعجوبة من انفجار لغم ووفاة مرافقه إثر انفجار لغم في السيارة التي يستقلونها في طريق المطار.

وأوضح المركز أن عناصر حفتر الهاربة والمرتزقة زرعت آلاف الألغام في المزارع وعلى جانبي الطرقات والمنازل والمساجد والمدارس في المناطق التي كانوا يحتلونها قبل طردهم منها.