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قتلى وجرحى من العمالة الوافدة في قصف لطيران قوات حفتر

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 نوفمبر 2019 - 14:53
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تم استقبال حالات الجرحى واسعافهم بالمستشفى الميداني. [الطب الميداني والدعم]
أفاد مركز الطب الميداني والدعم، بتعرض مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع لقصف جوي من قِبل طيران قوات حفتر.

وأسفر القصف عن مقتل 7 أشخاص بينهم عمالة أجنبية ومواطنين ليبيين، وإصابة 15 شخص من العمالة الوافدة، إصابتهم بين المتوسطة والخطيرة.

هذا وتم استقبال حالات الجرحى واسعافهم بالمستشفى الميداني وادي الربيع ووادي الربيع 2 ونقلهم بعد ذلك إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقى العلاج، كما تسبب القصف في أضرار مادية جسيمة.

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كما استهدف طيران فوات حفتر في وقت سابق، المستشفى الميداني بوادي الربيع

واوضح المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن القصف تسبب في أضرار مادية في المستشفى وسيارات الإسعاف خلال محاولتها إسعاف مدنيين في محيط القصف.

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