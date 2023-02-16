قتلى وجرحى من القوات العراقية في هجوم لـ«داعش» شمالي بغداد

أسفر هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الخميس، شمالي العاصمة بغداد، عن مقتل عناصر من القوات العراقية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر أمنية عراقية قولها، إن “أربعة عناصر أمن بينهم ثلاثة ضباط في الجيش العراقي والاستخبارات قتلوا”.

وأضافت المصادر أن “الهجوم أسفر كذلك عن إصابة ستة عناصر أمن آخرين”.

في غضون ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان القيادة أنه “بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، من قبل قسم استخبارات وأمن قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير، من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية وقتل 3 إرهابيين، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد”.

يُذكر أن العراق قد أعلن في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش”، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.