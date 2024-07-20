قتلى وجرحى وحرائق بهجوم إسرائيلي على اليمن

سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات شنتها طائرات إسرائيلية على مدينة الحديدة غربي اليمن ردا على هجوم الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) إن مدينة الحديدة تعرضت لغارات استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله إن إسرائيل شنت هجوما على محافظة الحديدة، وأشار إلى نشوب حريق في الميناء الرئيسي.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين إن قتلى وجرحى سقطوا إثر الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

ونقلت القناة عن مصدر رسمي قوله إن الغارات الإسرائيلية استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات مازوت الكهرباء.