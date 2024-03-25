 قتلى ودمار كبير جراء زلزال «بابوا غينيا الجديدة»

ضرب زلزال بابوا غينيا الجديدة، بقوة 6.7 درجة، ما أدى لوقوع وفيات ودمار كبير.

وذكرت صحيفة بابوا غينيا الجديدة “بوست كوريير” ، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وتعرضت منازل وجسور للتدمير جراء الزلزال.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن الزلزال ضرب منطقة “إيست سيبيك” النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.

وبحسب وكالة رويترز، قال حاكم منطقة إيست سيبيك آلان بيرد، لهيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي”، بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات، مضيفا: وقع زلزال لم يكن أحد مستعدا له.

هذا وتقع “بابوا غينيا الجديدة” بمنطقة “الحزام الناري”، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بكثرة الزلازل.

وقضى سبعة أشخاص على الأقل، في أبريل من العام الماضي، عندما ضرب زلزال بقوة سبع درجات منطقة تغطيها الغابات داخل البلاد.

يذكر أن “بابوا غينيا الجديدة”، هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا ثاني كبرى الجزر في العالم في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من أندونيسيا، عاصمتها وكبرى مدنها بورت مورسبي، وتعتبر جزءًا من النطاق الأسترالي، والذي يشمل أيضًا أستراليا ونيوزيلندا وشرق إندونيسيا والعديد من مجموعات جزر المحيط الهادئ، بما فيها جزر سليمان وفانواتو.