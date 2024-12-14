قتلى وعشرات المفقودين بغرق زورق للمهاجرين في اليونان

فاجعة جديدة في عرض البحر، حيثانقلب زورق قبالة جزيرة “جافدوس” الجنوبية في البحر المتوسط، ما أدى لفقدان ومقتل العشرات.

وأعلنت السلطات اليونانية، “استمرار جهودها لإنقاذ المهاجرين في الساحل الجنوبي لمدينة خانيا”.

وأكد خفر السواحل اليوناني، أنه “تم انتشال جثة مهاجر، بينما تم إنقاذ 39 شخصًا آخرين وتم نقلهم إلى باليوتشورا في بلدية كاندانوس سيلينوس، فيما تم إرسال سفينتين ساحليتين، بالإضافة إلى سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية والبحرية اليونانية، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ”.

وذكرت وسائل إعلام غربية “أنه مازال البحث مستمرًا عن 40 شخصًا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وحسب الشهادات الأولية من الناجين، كان على متن الزورق نحو 80 شخصًا”.