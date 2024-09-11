قتلى ومصابون من الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية في غزة

قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 آخرون، بتحطم مروحية تابعة لسلاح الجو جنوبي قطاع غزة، وهو ما وصفته إسرائيل بأنه حادث عادي، داعية في ذات الوقت لفتح تحقيق بأسباب سقوطها.

“ووفقا لتحقيق أولي أجرته القوات الجوية الإسرائيلية، اتجهت طائرة “بلاك هوك يو إتش 60″ من السرب 123 إلى رفح جنوبي قطاع غزة، تحمل فريقا طبيا لإجلاء جندي أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في المنطقة، وأثناء مرحلة الهبوط الأخيرة داخل معسكر للجيش الإسرائيلي اصطدمت المروحية بالأرض بدلا من الهبوط بشكل صحيح”.

وأمر قائد سلاح الجو، تومر بار، “بإجراء تحقيق لتحديد سبب اصطدام المروحية بالأرض في المعسكر، بدلا من هبوطها بشكل صحيح”.

هذا وتستخدم مروحيات “بلاك هوك”، المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم “يانشوف” أو “البومة” باللغة العبرية، في مهام النقل الروتينية وإنزال القوات وحملها أثناء العمليات العسكرية، وخلال حرب غزة، اعتمد الجيش الإسرائيلي على المروحيات للإجلاء الطبي من داخل القطاع.

في سياق متصل، أصيب جندي إسرائيلي، خلال عملية دهس شمالي رام الله قرب مستوطنة بيت إيل.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن “الشاحنة دهست رجلا 20 عاما، بينما كان واقفا في محطة للحافلات على جانب الطريق ثم جرى علاجه في مكان الحادث، مؤكدة أن إصابة الرجل قاتلة”.