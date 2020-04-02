قتل زوجته برصاصة في الصدر.. التفاصيل الكاملة لجريمة «حسين فرج»

الزوج كان يخرج أحياناً عن وعيه، وحدث قبل أيام بينهما نقاش حاد. [123rf]

أفادت مصادر إعلامية بتفاصيل جديدة حول جريمة قتل زوج لزوجته والتي وقعت اليومي الماضيين بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس.

وبحسب المصادر، فإن القاتل المدعو “حسين فرج العطوي” قام بقتل زوجته البالغة من العمر 23 عاماً، والذي لم يمضي على زواجهم إلا 4 أشهر، حيث وقعت الحادثة بعد أن قامت الزوجة تجهيز العشاء، وحدث بينهم نقاش عادي فقام المجرم بقتلها عن طريق سلاح كلاشينكوف برصاصة مباشرة في الصدر توفت على إثرها مباشرة.

وأثناء التحقيقات لم يعترف القاتل بجريمة القتل، وقال إنها انتحرت بنفسها، ولكن تقرير الطبيب الشرعي كشف عن وجود علامات مقاومة على جسد الغدورة أثناء مقاومتها، كما أثيت تقرير مأمور الضبط الذي زار مكان الجريمة فعل هذا المجرم وتعمده القتل وما زالت التحقيقات جارية بالخصوص.

وبحسب ما أفاد شقيق المغدورة، فإن الزوج كان يخرج أحياناً عن وعيه، وحدث قبل أيام بينهما نقاش حاد.

ولا يزال الجاني في قبضة الجهات المختصة حتى انتهاء التحقيقات بالخصوص.

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