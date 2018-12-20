قتل سائحتين في المغرب يُهدد أفضل وجهة سياحية بالمملكة

ويخشى سكان الإقليم من انعكاس هذه الجريمة على الموسم السياحي في إقليم الحوز، القريب من مدينة مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المملكة، وسادس أفضل وجهة سياحية في العالم.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية، تعليمات صارمة للسلطات، تهدف إلى توقيف نشاط تسلق الجبال بإقليم الحوز، بعد تصفية السائحتين الغربيتين.

وتعتبر منطقة إمليل، محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، في حين تجذب هذه المنطقة سنويًا آلاف السياح الأجانب من مرتادي الرياضات الجبلية وفق إحصاءات رسمية.

على صعيد تطور التحقيقات في القضية؛ أوقفت السلطات الثلاثاء، مشتبهًا به في مقتل السائحتين، وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، إن “المحققين يبحثون عن مشتبه بهم آخرين”.