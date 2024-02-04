قتل وجرحى في قصف متواصل على غزة

قُتِل وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب القطاع، في اليوم الـ121 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب النازحين في مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لاستشهاد مواطن برصاص القناص.

واستهدف قصف إسرائيلي حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية صيدلية الولاء في منطقة الطيران بمدينة غزة، أدى لإصابة أربعة مواطنين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مواطنين خلال تفقدهم أراضيهم ومنازلهم بمنطقة الشعب شرق الشجاعية ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، وآخرين في محيط منطقة الصناعة، كما أصيب آخرون في إطلاق مسيرة إسرائيلية النار صوب مواطنين في حي الرمال.

وفي ذات السياق أيضاً، قُتِل مواطنان، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي، عدة غارات، منذ فجر اليوم، تركّزت على وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال، في قصف على منزل لعائلة أبو صفر بمنطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق مختلفة شرق وجنوب خان يونس، ما أدى لاشتعال النيران بعدد من المنازل.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القلتى في قطاع غزة إلى 27365، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 66630، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليهم.