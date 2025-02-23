قتيلان بهجوم على مستشفى أمريكي و5 أطفال ضحايا حريق مؤسف في المغرب

قال مسؤولون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن “قتل ضابط شرطة وأصيب خمسة آخرون على الأقل بالرصاص في حادث احتجاز رهائن بمستشفى في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا“.

وقال المدعي العام لمنطقة يورك، تيم باركر، إن دخل المشتبه به، ديوجينيس أورتيز، مستشفى “يو بي إم سي ميموريال” وهو يحمل حقيبة تحتوي على مسدس وأربطة بلاستيكية، وتوجه مباشرة إلى قسم العناية المركزة وأطلق النار، مما أصاب 3 من موظفي المستشفى، بينهم طبيب وممرضة وعامل نظافة، وتم قتل رجل شرطة أثناء تبادل إطلاق النار، بينما أصيب اثنان آخران قبل أن يتم قتل المسلح”.

وبحسب المسؤولين، “تم تحديد هوية الشرطي الذي قُتل في حادث إطلاق النار في مستشفى “يو بي إم سي ميموريال” في يورك على أنه أندرو دوراتي من إدارة شرطة بلدة ويست يورك”.

ووفق المعلومات، “استجابت أجهزة إنفاذ القانون من وكالات متعددة، للموقف، وحاول الضباط التفاوض مع أورتيز، لكنه خرج من وحدة العناية المركزة وهو يحمل أحد أفراد طاقم المستشفى تحت تهديد السلاح، وكانت يداه مقيدتين برباطات بلاستيكية”.

وقال المدعي العام لمقاطعة يورك، تيم باركر في بيان: “لم يكن أمام الضباط أي سبيل للتفاوض، لقد أطلقوا النار، مما أسفر عن مقتل أورتيز ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.

Officer Killed After Unidentified Hostages At #Pennsylvania Hospital



A man armed with a pistol and carrying zip ties entered a Pennsylvania hospital’s intensive care unit Saturday and took staff members hostage before he was killed by police in a shootout that also left pic.twitter.com/qSz0cArKzi — Hamdan News (@HamdanWahe57839) February 23, 2025

المغرب.. وفاة 5 أطفال بحريق سببه انفجار شاحن هاتف

توفي 5 أطفال جرّاء حريق اندلع في شقتهم، يعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف تُرك موصولا بالكهرباء.

ووفق مواقع إعلامية مغربية، فإن “الحريق اندلع في شقة بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال الذين توفوا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، تتراوح بين 3 و12 سنة”.