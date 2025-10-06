قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

في حادثة جديدة، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة زبدين جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القتيلين هما رجل وزوجته، فيما أصيب مواطن آخر في الغارة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه شن غارة على معسكرات تابعة لوحدة الرضوان في حزب الله اللبناني في منطقة البقاع شرق لبنان.

وأشار الجيش إلى أن هذه المعسكرات كانت تُستخدم لتدريب عناصر الحزب على خطط عسكرية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي وتنتهك التفاهمات بين لبنان وإسرائيل.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل عملياته لإزالة أي تهديدات على الأراضي الإسرائيلية.