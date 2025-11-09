قتيل بقصف للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، أنه قتل شخصًا في الضفة الغربية للاشتباه في تخطيطه لاستهداف جنود إسرائيليين.

وأوضح الجيش أن الجنود رصدوا “إرهابيًا كان يخطط لاستهدافهم”، وردوا بإطلاق النار وقتلوا المشتبه به، دون تسجيل إصابات في صفوف الجيش.

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات ومداهمات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، طالت شبانًا وأطفالًا، وتخللت عمليات تفتيش للمنازل وتحويل بعضها إلى مواقع عسكرية مؤقتة.

ووفق مصادر فلسطينية، اعتقلت القوات أربعة شبان من مدينة قلقيلية، وأربعة آخرين من بلدة كفر راعي جنوب جنين، وشابين في بيت لحم، ومواطنين اثنين في نابلس، إلى جانب مداهمات وتفتيشات في قرى عزموط ودير الحطب ومخيمي عايدة والعزة، وقرية الجفتلك شمال أريحا، حيث ألحقت أضرار بعدد من المنازل.

مستوطنون يهاجمون مسعفين ومتضامنين أجانب خلال قطف الزيتون في نابلس

أصيب عدد من المسعفين والصحفيين والمتضامنين الأجانب، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على المشاركين في فعالية قطف الزيتون في جبل قماص ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال محمد حمايل، نائب رئيس بلدية بيتا، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين والمتضامنين أثناء قطفهم الزيتون، ألقوا الحجارة على المشاركين ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع عدة إصابات بين المسعفين والصحفيين وأربعة متضامنين أجانب، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق مصادر صحفية، شمل المصابون الصحفيون رنين صوافطة، ومحمد الأطرش، ولؤي سعيد، ونائل بويطل، وناصر اشتية، وقد تعرضوا لإصابات بالرضوض والكسور. كما أصيب أحد المتضامنين الأجانب بجروح مشابهة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل ثلاث إصابات ناجمة عن الاعتداء، وأن حالتهم مستقرة بعد تلقي العناية الطبية اللازمة.