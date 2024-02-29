قتيل في السويداء جنوب سورية جراء مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين

توفي رجل سوري يبلغ من العمر 52 عاما، متأثرا بجراح أصيب بها خلال احتجاج يوم أمس الأربعاء، في محافظة السويداء جنوب سوريا، حسب ما نقلت رويترز عن مصادر في المحافظة.

وهذه هي أول حالة وفاة يتم تسجيلها في المظاهرات المتعلقة بالظروف الاقتصادية، التي عمت السويداء العام الماضي وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للسلطة في البلاد.

وذكر موقع السويداء 24 الإخباري، أن رجلا يبلغ من العمر 52 عاما توفي متأثرا بجراح نتجت عن إصابته بطلقات نارية، بعدما فتحت قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى حكوميا النار على محتجين حاولوا الدخول إلى المبنى.

وأكد مصدر طبي محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يرصد أحداث الحرب في سوريا على مدى 13 عاما، سقوط قتيل.

وبحسب موقع السويداء 24 أن الرئيس الروحي لطائفة الدروز الشيخ حكمت الهجري التقى مع المحتجين يوم الأربعاء، ووصف الرجل الذي لقي حتفه بأنه “شهيد الواجب”.

وقال ريان معروف رئيس تحرير السويداء 24، إن مقاتلين محليين مسلحين يستخدمون أسلحة نارية وقنابل يدوية، هاجموا في وقت لاحق عدة أفرع أمنية وثكنة للجيش ومكاتب حزب البعث الحاكم داخل مدينة السويداء.

وقال مصدر أمني إن السلطات ترد على الهجمات بحالة من ضبط النفس للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي في وسائل الإعلام الرسمية السورية.

وفي أغسطس آب الماضي أشعل رفع أسعار البنزين احتجاجات واسعة في أنحاء محافظة السويداء، التي لم يطلها إلى حد كبير العنف الذي اجتاح أنحاء سوريا منذ 2011.

وسرعان ما وجه المحتجون انتقادهم للرئيس بشار الأسد وطالبوا بتغييرات سياسية واسعة النطاق، وفي أنحاء المحافظة، أجبر المحتجون عشرات الأفرع المحلية لحزب البعث الحاكم على الإغلاق ومزقوا صورا للرئيس ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد في استعراض نادر للتحدي في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.