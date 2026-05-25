قتيل وجريح بإطلاق نار داخل «محطة وقود» في الزاوية

تحولت محطة وقود “سويسي” في مدينة الزاوية، مساء الأحد، إلى مسرح حادثة دامية، بعدما انتهت مشاجرة بين مواطنين أثناء تعبئة الوقود إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل المواطن وائل الدوبالي، وإصابة أحد أبناء الميساوي بجروح خطيرة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وبحسب روايات متطابقة من موقع الحادثة، فإن التوتر بدأ داخل طابور انتظار طويل أمام المحطة، قبل أن يتصاعد الخلاف بشكل سريع بين عدد من المواطنين، لينتهي باستخدام السلاح الناري وسقوط ضحايا في مشهد يعكس حجم الاحتقان داخل محطات الوقود في المنطقة، وفق موقع المشهد.

وتأتي هذه الواقعة في سياق أزمة متكررة تعيشها مدن غرب ليبيا، حيث تشهد طرابلس والزاوية ومدن أخرى ازدحامًا خانقًا أمام محطات الوقود، مع نقص متقطع في الإمدادات وعودة الطوابير الطويلة بشكل لافت خلال فترات مختلفة.

ورغم امتلاك ليبيا أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في أفريقيا، فإن أزمة توزيع الوقود داخل السوق المحلية لا تزال قائمة منذ سنوات، ما يثير تساؤلات واسعة حول كفاءة منظومة الإمداد وآليات إدارة الدعم.

ويعتمد قطاع الوقود في ليبيا على دعم حكومي كبير يجعل الأسعار منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق المجاورة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي بشكل كبير، إلى جانب توسع عمليات تهريب الوقود عبر الحدود، ما يفاقم الضغط على المحطات ويزيد من حدة النقص داخل المدن.

وتتكرر حدة الأزمة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء والتبريد، ما يرفع استهلاك الديزل لتشغيل محطات الطاقة، وأي اضطراب في عمليات الاستيراد أو تفريغ الشحنات في الموانئ ينعكس سريعًا على توفر الوقود في السوق المحلية.

كما يعاني القطاع النفطي في ليبيا من تحديات بنيوية، تشمل ضعف البنية التحتية، وتعدد مراكز القرار، وتراجع الاستثمارات في مجالات التكرير والتخزين والنقل، ما يجعل منظومة التوزيع عرضة للاختناق بشكل متكرر.

ويرى مراقبون أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة هيكلة شاملة لسياسة الدعم، إلى جانب تعزيز الرقابة على مسارات التوزيع، وتوسيع قدرات التكرير المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يحد من تكرار الأزمات في المستقبل.

وفي ظل استمرار هذه التحديات، تبقى محطات الوقود في غرب ليبيا بؤرة توتر محتملة، ما لم تُعالج جذور الأزمة الاقتصادية والتنظيمية التي تقف خلف مشهد الطوابير والاختناقات المتكررة.