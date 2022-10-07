قتيل و7 جرحى.. في هجوم مسلح في بلدية ربيانة بالقرب من الكفرة

أعلنت مديرية أمن ربيانة ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح على المديرية إلى قتيلين بعد وفاة الشرطي طاهر حسين متأثرا بجراحه.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني تأكيده في وقت سابق مقتل رئيس عرفاء عبد الله حسين التابع للمديرية خلال الاشتباكات التي دارت في المدينة بين مديرية الأمن ومسلحين.

واندلعت الاشتباكات الأربعاء إثر محاولة مسلحين اقتحام المديرية للإفراج عن موقوف قبض عليه سابقا، في حين أفاد مصدر أمني بوجود 7 إصابات متفاوتة بين عناصر المديرية نقلوا إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة.

وأكد مدير أمن ربيانة العقيد جابر عبد الكريم في تصريح صحفي، أنّ الهجوم خلّف 7 جرحى من عناصر المديرية، مشيرا إلى أنهم الآن في صدد التحقيق في الواقعة لمعرفة دوافع الهجوم.

وتبعد بلدية ربيانة عن مدينة الكفرة 150 كلم في الجنوب الشرقي من ليبيا، وأغلب سكانها من قبيلة التبو، كما تعد منطقة حدودية مع دولة تشاد.