قدرات بمعالجة البيانات.. نماذج جديدة من «الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة “OpenAI” عن “إطلاق ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة تحمل أسماء GPT-4.1 وGPT-4.1 mini وGPT-4.1 nano، وذلك في خطوة تعزز من ريادتها في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم”.

ووفقًا لما كشفته الشركة، “فإن النماذج الجديدة تُعدّ الأكثر تطورًا من بين جميع الإصدارات السابقة، خاصة في مجال البرمجة ومعالجة البيانات، حيث يتمتع نموذج GPT-4.1 بقدرة على معالجة ما يصل إلى مليون رمز برمجي في آن واحد، أي ما يعادل نحو 750 ألف كلمة، ما يجعله أداة فعالة لتحليل النصوص واستخلاص المعلومات على نطاق واسع”.

تفوق تقني لافت على الإصدارات السابقة

وأظهرت اختبارات منصة SWE-bench Verified أن “نموذج GPT-4.1 قادر على حل نحو 54.6% من المهام البرمجية المعقدة، متفوقًا على نموذج GPT-4o بنسبة تقارب 21.4%، وهو ما يعزز مكانته كأداة مثالية للمبرمجين ومطوري البرمجيات”.

كما أشارت OpenAI إلى أن “النسخة الكاملة من GPT-4.1 تتفوق على GPT-4o و GPT-4o mini في اختبارات القدرات، فيما يمتاز نموذجا GPT-4.1 mini وGPT-4.1 nano بالسرعة والكفاءة، وإن كان ذلك على حساب الدقة في بعض المهام”.

ويُعتبر “GPT-4.1 nano النموذج الأسرع والأقل تكلفة من بين النماذج الجديدة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للتطبيقات الخفيفة أو التي تتطلب استجابات فورية”.