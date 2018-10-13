قدرات تصوير فائقة يُقدمها هاتف A9 الجديد من سامسونغ

تنوي شركة سامسونغ إطلاق هاتف Galaxy A9 القادم بقدرات تصوير فائقة.

حيث سيحصل هذا الهاتف على 4 كاميرات أساسية توضع على الواجهة الخلفية، واحدة بدقة 24 ميغابيكسل، وفتحة عدسة “f/1.7″، وأخرى بدقة 5 ميغابيكسل وخاصية “Live Focus”، وكاميرتين بدقة 8 و10 ميغابيكسل.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف أيضا بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، كما سيزود الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.28 بوصة، ومعالج “Snapdragon 660″، وبطارية بسعة 3720 ميللي أمبير.

يُذكر أن شركة سامسونغ تخوض حرباً تقنية مع شركات تصنيع الهواتف الذكية ولاسيما آبل وهواوي للحصول على صدارة سوق هذه الأجهزة من حيث الكفاءة.