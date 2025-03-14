قدرات مميزة.. «غوغل» تطلق أحد أفضل نماذج «الذكاء الاصطناعي» بالعالم

كشفت شركة “غوغل”، “أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، التي ستقدم للمستخدمين قدرات مميزة في معالجة البيانات”.

وبحسب الشركة، “من بين أبرز نماذج “الذكاء الاصطناعي” الجديدة التي تم الإعلان عنها يأتي Gemma 3، كواحد من أفضل نماذج “الذكاء الاصطناعي” في العالم”.

ونوهت غوغل، “إلى أن نموذج Gemma 3 تفوق على العديد من نماذج الاذكاء الاصطناعي المعروفة مثل DeepSeek-V3 وo3-mini، وصمم ليقدم للمستخدمين قدرات مميزة وسرعة في معالجة البيانات، والأهم هو أنه غير معقد ويمكن تشغيله على الحواسب دون الحاجة لمخدمات خاصة”.

من جهتها، أعلنت “DeepMind”، التابعة لشركة “غوغل”، “عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي، هما Gemini Robotics وGemini Robotics-ER، وطورتهما خصيصا للروبوتات”.

وأوضحت الشركة، “أن نموذج Gemini Robotics تم تطويره عن نموذج Gemini 2.0، ويقدم هذا النموذج للروبوتات ميزات “الفهم المتعدد للوسائط المحيط”، أي أنه يساعد الروبوت في التعرف على الأشياء الموجودة في محيطه ليكون أكثر قدرة في تنفيذ المهام”.

ونوهت “DeepMind”، “أنها تتعاون مع شركة Apptronik لتطوير جيل جديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ ستعمل هذه الروبوتات مع نماذج Gemini 2.0 للذكاء الاصطناعي”.