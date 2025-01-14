قدرها مليون دولار.. بريطاني يفوز بأكبر جائزة لـ«صناع المحتوى» في العالم

فاز صانع المحتوى البريطاني سايمون سكويب، بجائزة قدرها مليون دولار أمريكي في قمة “المليار متابع”، التي نظمتها مدينة دبي الإماراتية.

وبحسب وكالة أنباء الٱمارات “وام”، “كرمت لطيفة بنت محمد بن راشد، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صانع المحتوى البريطاني سايمون سكويب، بالجائزة التي تعد الأكبر والأغلى عالميا لصناع المحتوى الهادف”.

ووفق الوكالة، “فاز سكويب، بالجائزة تقديرا لجهوده في تسخير محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، موضحا أن الإرادة القوية يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا، في حياة الآخرين”.

وأكدت لطيفة بنت محمد بن راشد، أن “جائزة “قمة المليار متابع” تجسد التزام دولة الإمارات، بتوفير بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين ودعم صناع المحتوى وتمكينهم من إيصال رسائلهم الملهمة إلى العالم”.

وأضافت: “تلعب صناعة المحتوى الهادف دوراً حيوياً في التأثير الإيجابي في المجتمعات وتحفيز التفكير الإبداعي، ونحن فخورون باحتضان المبادرات المبتكرة التي تشجّع صناع المحتوى من مختلف التخصصات على تقديم أفكار نوعية تسهم في خدمة الإنسانية وإحداث فرق حقيقي ودائم في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم”.

وسايمون “هو رائد أعمال، أسس أول شركة في مجال البستنة بعد تركه المدرسة في سن الـ15، قبل أن ينتقل إلى الصين لتطوير أعماله، حيث أسس منصة “هيلب بانك” الإلكترونية التي تقدم استشارات تجارية مجانية، وتساعد الناس على تعلم كيفية بدء الأعمال التجارية وتحقيق الأرباح”.

وتم اختيار سايمون سكويب، “من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء ومؤثرين عالميين، وهم صناع المحتوى أحمد الغندور، وبراجاكتا كولي، وزاكري ديرينيوسك، وأمين إمنير وحسن سليمان المعروف بـ “أبو فلة”.