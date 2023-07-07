«قدور»: حان الوقت للاتفاق على آلية لتوزيع عادل لإيرادات النفط

طالب وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور الدول المتدخلة في الأزمة الليبية باحترام سيادة البلاد وقرارها الوطني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تمييز أو إقصاء.

قدور وفي بيان له، رحّب بدور الدول التي تحاول لعب دور إيجابي بتقديم يد العون والمساعدة للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا رفضهم فرض إي إملاءات في الشأن الليبي.

وشدد قدور رفض الوصاية وفرض الإملاءات الخارجية سواء من أشخاص أو دول من شأنها تحويل ليبيا إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية تساهم في زعزعة الاستقرار داخلياً.

وأضاف قدور أنّه حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا من تصدير النفط والغاز دون التدخل أو انتظار توجيهات من الخارج.