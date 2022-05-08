«قدور» يُدين الهجوم الإرهابي في سيناء المصرية

أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب حافظ قدور، الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من جنود الجيش المصري غرب سيناء في جمهورية مصر العربية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، تقدم الوزير بأحر التعازي وعبر عن تضامنهم الصادق ووقوفهم مع جمهورية مصر العربية ضد ما يُهدد أمنها واستقرارها.

وأعلن الجيش المصري، أمس السبت، إحباط هجوم إرهابي شمال شرقي البلاد ومقتل 11 عسكريا بينهم ضابط.

وبحسب ما أفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فقد أحبطت القوات المصرية هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

وأشار المتحدث باسم القوات المصرية إلى أن مجموعة من العناصر التي وصفها بـ”التكفيرية” نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأضاف أن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وصرح بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، وأكد استمرار القوات المسلحة جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، حسب وصفه.