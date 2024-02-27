قد تتلف هاتفك.. لا تستخدم حماية الشاشة السائلة بعد الآن‎!

على الرغم من أن الهواتف الذكية الحديثة مجهزة بزجاج مقاوم للخدش، إلا أنها لا تزال غير قادرة على تحمل الخدوش الناجمة عن المواد الصلبة مثل الرمل أو المفاتيح أو العملات المعدنية. ولمنع ذلك، يستخدم العديد من الأشخاص لاصقات الشاشة لإضافة طبقة إضافية من الحماية.

ومن بين الأنواع المختلفة من حماية الشاشة المتوفرة في السوق، هناك ما يعرف باللاصقة السائلة بالأشعة فوق البنفسجية التي تعتبر خياراً جيداً للهواتف المنحنية؛ لأنها توفر رابطة قوية بين شاشة الهاتف ولاصقة الحماية البلاستيكية؛ لذلك اكتسبت هذه اللاصقات السائلة شعبية كبيرة مؤخرًا. ومع ذلك، فإن استخدام أدوات الحماية هذه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر إضافية قد تتسبب في خلل في بعض ميزات الهاتف الذكي.

في الوقت الحاضر، أصبحت الهواتف الذكية ذات الشاشات المنحنية شائعة بشكل متزايد. وتجعل الشاشة المنحنية الجزء الأمامي من الهاتف ثلاثي الأبعاد وتزيد أيضًا من سهولة حمله إلى حد ما. لكن هناك مشكلة مع هذا النوع من الهواتف وهي أنه ليس من السهل أن تلصق حماية الشاشة عليها. ولتجاوز هذا العائق، يتم ابتكار ما يعرف بحماية الشاشة السائلة، وهي عبارة عن جل يتم سكبه على الشاشة، ثم يتم وضع الحماية البلاستيكية الشفافة فوقها، ومعالجة هذا الجل باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية ليجف.

وتكمن المشكلة الأساسية في حماية الشاشة السائلة بعملية تطبيقها، فيمكن أن يتسرب الجل عن غير قصد أثناء وضعه على الشاشة إلى أجزاء مختلفة من الهاتف مثل المفاتيح الفعلية ومنفذ الشحن وفتحة مكبر الصوت وغطاء البطارية. وقد يؤدي هذا إلى مشكلات مختلفة، بما في ذلك عمليات إعادة التشغيل غير المتوقعة، وأعطال الأزرار، وضجيج مكبر الصوت، وتقشير غطاء البطارية وما إلى ذلك. كما يمكن للأضرار الناجمة عن تسرب المادة اللاصقة السائلة أن تؤدي إلى إلغاء ضمان الهواتف الذكية.

وفي هذا السياق، أصدرت العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية Xiaomi نصيحة تحذر المستخدمين من استخدام حماية الشاشة اللاصقة السائلة، وأوصت المستخدمين بالنظر في بدائل مثل لاصقة الزجاج المقسى Tempered Glass، أو اللاصقة العادية أو الأفلام الكهروستاتيكية لحماية شاشة الهواتف الذكية من الخدوش.

والجدير بالذكر أنه لم تصدر أي علامة تجارية أخرى للهواتف الذكية تحذيرًا أو مشورة مماثلة بشأن واقيات الشاشة السائلة حتى الآن، بل كانت الشركات تسلط الضوء على مشاكل أخرى يمكن أن تتعرض لها الهواتف.

وعلى سبيل المثال أصدرت شركة أبل تحذيرًا، تطلب فيه من مستخدمي آيفون عدم وضع الهواتف في كيس من الأرز عندما يصدر تحذير وجود سائل داخل الهاتف. ونصحت الشركة أيضًا بعدم إدخال أجسام غريبة مثل مسحات القطن أو المناشف الورقية في موصل الشحن، أو استخدام مصدر حرارة خارجي لتجفيف الهواء، مشيرة إلى أن هذه الأساليب يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بجهاز آيفون.