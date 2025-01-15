قد تسبب السيول.. الأرصاد تحدّد المناطق الأكثر تأثيراً بالمنخفض الجوي

أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أنه “مازالت الأجواء شتوية وباردة مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية خاصة علي المنطقة الممتدة من (زوارة حتى الخمس)”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “تشمل الفرصة من يوم الغد وحتى صباح يوم الجمعة، أغلب مناطق الشمال الغربى ومن المتوقع أن تكون غزيرة على مناطق اقصى الشمال الغربى (راس اجدير– العسة– الوطية- بدر- تيجي- نالوت وبعض المناطق المجاورة) يصحبها خلايا رعدية وتساقط لحبات البرد مما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان الأودية، وعليه يرجي أخذ الحيطة والحذر”.

كما توقعت الأرصاد، “احتمال سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم على (غات- سبها- أوباري) ويوم الغد على (غدامس- الحمادة و بعض مناطق الجفرة- مرادة- زله)، فيما “تبقى الاجواء دون تغير على اغلب مناطق شرق البلاد”.