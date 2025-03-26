قد تكون «مميتة».. ألمانيا تسحب منتجات «شامبو» شهيرة من الأسواق

سحبت شركة “هنكل” الألمانية، “1068 وحدة من شامبو “Tec Italy” المخصص للشعر الجاف والتالف، نظرا لاحتوائه على بكتيريا قد تشكل خطرا صحيا حال انتقالها إلى مجرى الدم، وقد تكون مميتة”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “أوضحت اختبارات المنتج أن بكتيريا “كليبسيلا أوكسيتوكا”، التي تعيش طبيعيا في الأمعاء والفم والأنف دون ضرر، قد تصبح مميتة بنسبة 10% إلى 20% إذا انتقلت إلى أماكن أخرى من الجسم، مثل مجرى الدم، حيث قد تؤدي إلى التهابات خطيرة، وفقا للتقارير”.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، “بأن المنتجات المتأثرة شُحنت من منشأة في المكسيك إلى موزعين مثل C&R Beauty وCaesar’s Professional Products Inc و”Vero Beauty Distributors.

وبحسب الصحيفة، “فإن مواصفات المنتجات المسحوبة: تاريخ انتهاء الصلاحية: 27 مايو 2027، رمز الدفعة: 1 G27542266وتصنيف السحب: الفئة الثانية”.

وأشارت الصحيفة، “إلى أن التعرض للمنتج قد يسبب مشكلات صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع احتمال ضئيل لحدوث مضاعفات خطيرة، وفي حال انتقال هذه البكتيريا إلى مجرى الدم أو أعضاء أخرى، قد تتسبب في أعراض خطيرة، مثل: الحمى والقشعريرة وضيق التنفس والسعال وألم أثناء التبول وآلام أسفل البطن والغثيان والتقيؤ”.

ووفق الصحيفة، “يتعافى معظم المصابين باستخدام المضادات الحيوية أو الراحة، لكن المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة أو حالات صحية مزمنة قد يواجهون مضاعفات أكثر خطورة، مثل: التهابات الرئة وعدوى في مجرى الدم وتعفن الدم”.

يذكر أنه “في يناير الماضي، تم سحب شامبو “تونيكو” من العلامة التجارية نفسها، بسبب احتمال تلوثه ببكتيريا الإشريكية القولونية”.

Popular shampoo is urgently recalled because it contains bacteria that kills up to one in TEN patients https://t.co/rpcYAfRU5M — Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2025