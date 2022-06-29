قد تُنهي الخلاف الدستوري.. «نورلاند» متفائل بمحادثات جنيف

رجّح المبعوث والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا رغم وجود ما وصفه بالخلاف الدائر بين الحكومتين، وأن آلية الإشراف على الإنفاق قد تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

وأعرب نورلاند في حديث مع رويترز عن تفاؤله بأنّ محادثات جنيف هذا الأسبوع قد تنهي الخلاف الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيرا إلى أنّه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات وطنية، على حد قوله.

وأكد نورلاند أنّه لا يمكن لأي طرف أن يخرج بنتيجة ما لم يجتمع الفاعلون الرئيسيون ويتفاوضون على حل وسط، مضيفا أنّ الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات بشأن أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال.

وقال نورلاند «إذا لم تسفر محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا على أساس دستوري للانتخابات عن اتفاق، فإن هناك مزيدا من المفاوضات التي ستبنى على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل».

واختتم السفير الأمريكي في مقابلته بالحديث عن النفط قائلا: «إنّ آلية حل الخلافات المالية بشأن عائدات النفط أساسية لإعادة توحيد البنوك المركزية» وفقا لقوله.