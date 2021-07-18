قذيفة عشوائية تُودي بحياة فنان كوميدي في بنغازي

توفي الفنان الكوميدي هيثم أبريك درباش، ظُهر اليوم الأحد، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، نتيجة وقوع قذيفة عشوائية أمام مبنى مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في ببنغازي.

وتسببت الحادثة في إصابة 5 أشخاص آخرين، بينهم شقيق الفنان الكوميدي الراحل، مفتاح أبريك درباش، الذي أُدخل على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى.

وأكد مصدر بمركز بنغازي الطبي وصول عدد من المصابين والجرحى جراء سقوط قذيفة عشوائية مساء اليوم الأحد قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي.

وذكر المصدر لموقع “أخبار ليبيا 24” أن مركز بنغازي الطبي استقبل جثة الفنان الكوميدي هيثم درباش المجبري، وقد فارق الحياة قبل وصوله جراء إصابته بالقذيفة .

وأثارت وفاة الفنان الكوميدي حالة من الحزن على الوسط الفني في ليبيا، في حين سارع معجبو الفنان الراحل لنشر التعازي الموجهة إلى عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستذكار أبرز أعماله الفنية.

من جهتها طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية السلطات بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة، كما طالبت وزارة الداخلية بالعمل على الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة ومنع استعمالها داخل المدن.

يُشار إلى أن الفنان هيثم درباش، ممثل ومخرج، ويمتلك رصيدا فنيا مليئا بالأعمال والمشاركات المحلية والعربية، حيث قدم أعمالا متنوعة بينها نحو 30 عملا مسرحيا، وأكثر من 10 أعمال تلفزيونية، أغلبها كوميدية، أشهرها “ضحك عشوائي” و”خيطي ميطي” و”ناشيونال جيوغرافيك بالليبي” مع المخرج محمد البرعصي، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وفي المسرح قدّم عدة أعمال منها مسرحية “رايح في رايح”، ومسرحية “امنع الكلام”، ومسرحية “فرقة أنغام عبدالمولى”، ومسرحية “افرح بيا” و”المخرج الفاشل”، بينما كان آخر أعماله على خشابات المسرح كانت مسرحية “الرجل الصفر” من إعداد وإخراج هيثم درباش.