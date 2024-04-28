قرابة نصف مليون تلميذ يؤدون امتحانات الفترة الثالثة للصفين الرابع والخامس

بدأ 439 ألفا و286 تلميذا وتلميذة، اليوم الأحد، امتحانات الفترة الثالثة للصفين الرابع والخامس بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 – 2024.

وبحسب ما أفادت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، يبلغ عدد التلاميذ المسجلين بالمنظومة للصف الرابع 255 ألفا و200 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد تلاميذ الصف الخامس 238 ألفا و86 طالب وطالبة.

يشار إلى أن امتحانات الصفوف الرابع والخامس، شأن خاص بمعلم المادة، الذي يضع الأسئلة بما يراه مناسبا.

وتجري الامتحانات في الدروس التي جرى تدريسها بعد انتهاء تقييم الفترة الثانية، وفي حال لم يحقق التلميذ شرط النجاح في الدور الأول، يؤدي امتحان دور ثان في الدروس نفسها.

493286 تلمِيذ وتلمِيذة في الصّفين الرابع والخامس يُجرون اِمتحانات الفترة الثالثة 28 أبريل 2024م – بدأ 493286 تلمِيذ… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤