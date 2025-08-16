قرادة: مجلس الأمن يستعد لاختبار أثر القمة الأمريكية – الروسية على ليبيا

في مقال تحليلي طالعته «عين ليبيا»، اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، أن القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورغم أن الملف الليبي لم يكن ضمن أولوياتها، فإن تداعياتها ستنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على مسار الأزمة الليبية.

قمة بلا ليبيا… لكن بظلال ثقيلة

وأوضح قرادة أن القمة، التي استغرقت ثلاث ساعات وسط تحفظات من الخارجية والبنتاغون والكونغرس الأميركي، فضلاً عن الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا، تركزت على الحرب الروسية – الأوكرانية، والعلاقات الثنائية والعقوبات الغربية، إلى جانب ملفات استراتيجية تشمل الطاقة، وممرات التجارة الدولية، والأمن السيبراني.

وأضاف أن القمة، وإن غابت عنها ليبيا، إلا أن انعكاساتها ستمتد إليها بحكم ارتباطها بالشرق الأوسط والساحل الأفريقي والمتوسط، وهي مناطق تشكل ساحات تنافس بين واشنطن وموسكو.

اختبار مجلس الأمن

ورأى قرادة أن أول انعكاس مباشر للقمة سيكون في جلسة مجلس الأمن يوم 21 أغسطس الجاري، حيث ستقدم مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه إحاطتها بشأن خارطة طريق جديدة تتضمن تشكيل حكومة موحدة والتحضير لانتخابات عامة.

وأكد أن أجواء التقارب الأميركي – الروسي قد تسهّل تمرير هذه الخارطة عبر تخفيف حدة الخلافات داخل مجلس الأمن، ومنح الموقف الأميركي زخماً أكبر مع تقليص فرص الاعتراض الروسي.

تقارب مرحلي ورسائل روسية

وأشار قرادة إلى أن موسكو، المنشغلة بالملف الأوكراني، ستعمل مؤقتاً على تجنب التصعيد في الساحة الليبية، بما في ذلك قضايا النفط والمالية العامة، موجِّهة رسائل لحلفائها المحليين والإقليميين بضرورة الالتزام بخطها العام.

وأضاف أن هذا التقارب سيقلص من مساحة مناورة بعض الأطراف الإقليمية التي اعتادت استغلال التباين الأميركي – الروسي للتأثير في الأزمة الليبية.

فرصة ضيقة وخطر متجدد

ولفت قرادة إلى أن استمرار التقارب بين القوتين قد يفتح نافذة نادرة لتجاوز حالة الانسداد السياسي، وهي نافذة لم تتكرر منذ توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015، لكنه حذّر من أن انهيار هذا التقارب سيعيد ليبيا إلى مربع الصراعات بالوكالة، مع زيادة انخراط القوى الإقليمية والدولية، وهو ما يهدد وحدة الكيان الليبي على المدى البعيد.

غياب القيادة الوطنية

وختم قرادة بالتأكيد على أن ما تحتاجه ليبيا اليوم لا يقتصر على توافقات دولية، بل يتعداها إلى ضرورة بروز قيادات وطنية شجاعة ونزيهة، تمتلك رؤية واضحة وتضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة، باعتبارها الضمانة الوحيدة لكسر دائرة الانقسام وإعادة بناء الدولة.