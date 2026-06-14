قرارات استراتيجية جديدة لمحفظة ليبيا أفريقيا

شهد مقر محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، صباح اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026م، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المحفظة برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصطفى أبوفناس، وذلك في أعقاب إعادة تسمية أعضاء المجلس بموجب القرار رقم (6) لسنة 2026م الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب ما أفادت المحفظة في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، فقد خُصِص الاجتماع لاستعراض ومناقشة طيف واسع من الملفات والموضوعات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، حيث تباحثت الإدارة حول مجموعة من القضايا المرتبطة بمشروعات المحفظة الاستثمارية وأنشطتها المختلفة، بالإضافة إلى متابعة عدة مسارات تنظيمية وإدارية تهم سير العمل.

وعلى صعيد مشروع مصنع أسمنت مصراتة، تابع المجلس التقرير الفني الذي أعدته اللجنة المختصة بهذا الشأن، وأصدر تكليفاً للإدارة التنفيذية للمحفظة يقضي بإعداد دراسة متكاملة لتأسيس شركة مساهمة خاصة بصناعة الأسمنت، بحيث تقع على عاتقها مسؤولية التعاقد والإشراف المباشر على تنفيذ المشروع، فضلاً عن تولي مهام إدارة وتشغيل المصنع مستقبلاً.

وفي سياق متصل، جدد مجلس الإدارة تأكيده على تقديم الدعم المطلق لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور، بوصفه واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها المحفظة، مكلفاً الإدارة التنفيذية بوضع دراسة لتأسيس شركة مساهمة قابضة تؤول إليها اختصاصات التعاقد والإشراف على تنفيذ المشروع وإدارته وتشغيله بالكامل.

أما فيما يتعلق بمتابعة أداء الشركات التابعة للمحفظة، فقد تدارس المجتمعون الترتيبات والتحضيرات اللازمة لعقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات، وجرى إقرار جدول زمني محدد يستهدف استكمال كافة اجتماعات الجمعيات العمومية لجميع الشركات التابعة قبل منتصف شهر أغسطس المقبل.

وفي الجانب المالي، اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المنفصلة للمحفظة الخاصة بالسنتين الماليتين 2024م و2025م، وذلك استكمالاً للإجراءات المالية والإدارية المعمول بها في هذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص المستمر لمجلس الإدارة على متابعة خطط المحفظة ومشاريعها القائمة والمستقبلية، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية المرسومة، ويدعم مسارات تعزيز وتطوير الاستثمارات داخل الدولة الليبية، مع الإبقاء على الدور الاستثماري الحيوي للمحفظة في الأسواق الخارجية.