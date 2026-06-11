قرارات جديدة لتنظيم «العملية الانتخابية» داخل النقابات

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرارين جديدين حملا الرقم (121) و(123) لسنة 2026، تضمنا اعتماد لائحتين خاصتين بالإجراءات التنظيمية لانتخاب نقابتين مهنيتين، في إطار ضبط وتنظيم العملية الانتخابية داخل الاتحادات والروابط المهنية.

وتضمن القرار رقم (121) لسنة 2026 اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للمدربين المهنية والفنية، فيما نص القرار رقم (123) لسنة 2026 على اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات، بما يهدف إلى تنظيم آليات الترشيح والاقتراع وفق ضوابط إدارية وفنية معتمدة.

كما أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (125) لسنة 2026، المتعلق باعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والقرار رقم (127) لسنة 2026، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا، والقرار رقم (129) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة الاجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للإداريين)، وذلك في إطار تنظيم العملية الانتخابية داخل النقابات والاتحادات والروابط المهنية، ووضع أسس إجرائية واضحة لإدارة مراحل الترشح والاقتراع.

وأعلن مجلس المفوضية صدور القرار رقم (131) لسنة 2026، القاضي باعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابات الفرعية التابعة لنقابة الصناعات الغذائية، والقرار رقم (132) لسنة 2026، القاضي باعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لموردي الأدوية وموردي ومصنعي المعدات الطبية، والقرار رقم (133) لسنة 2026، القاضي باعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة للحلاقة الرجالية، والقرار رقم (134) لسنة 2026، القاضي باعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة للقصابين وتجارة اللحوم بأنواعها، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الرسمية للعملية الانتخابية داخل الهياكل النقابية.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجهات المفوضية لتنظيم الانتخابات النقابية وتوحيد الإجراءات المعتمدة، بما يعزز الشفافية ويضمن سير العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية.

وتعمل الجهات المنظمة للانتخابات النقابية على إصدار لوائح إجرائية موحدة تهدف إلى ضبط العمليات الانتخابية داخل النقابات المهنية، بما يضمن وضوح الإجراءات وتسهيل تنفيذها في مختلف التخصصات المهنية.