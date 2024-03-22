قرار الاتحاد الألماني بالتخلي عن “أديداس” يثير سخط الحكومة

أثار قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتخلي عن شريكه التاريخي شركة “أديداس”، المصنعة للمعدات والألبسة الرياضية، لصالح شركة “نايكي” الأميركية سخطا في البلاد، حتى أن وزير الاقتصاد الألماني استنكر الافتقار إلى “الوطنية”.

وردّ الوزير ونائب المستشار روبرت هابيك، حسب بيان صدر الجمعة عن وزارته، قائلاً “لا أستطيع أن أتخيل القميص الألماني بدون الخطوط الثلاثة” لعلامة أديداس الألمانية.

وأضاف الناشط البيئي “أديداس والأسود والأحمر والأصفر، ألوان العلم الألماني، كانت دائماً لا يمكن فصلها بالنسبة لي، باعتبارها جزءًا من الهوية الألمانية”. وتابع منتقدا هذه الخطوة “كنت سأقدر المزيد من الوطنية”.

وضمن سياق متصل، أعرب وزير الصحة الاشتراكي الديمقراطي كارل لاوترباخ عن خيبة أمله، وقال عبر حسابه على موقع “اكس” إن اختيار شركة أميركية لتجهيز “دي مانشافت” هو “خطأ”، معرباً عن أسفه لأن “التجارة تدمر جزءا من الوطن والتقاليد”.

وأحدث الاتحاد الألماني للعبة الخميس، زلزالا كروياً عقب إعلانه توقيع عقد شراكة مع العملاق الأميركي نايكي للفترة 2027-2034، منهياً أكثر من 70 عاما من الولاء لشركة أديداس.

وأوضح الاتحاد أن شركة نايكي قدّمت “أفضل عرض اقتصادي على الإطلاق”.