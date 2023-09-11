إعلان جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة

أعلن رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، أمس الأحد، اعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فقد شدّد “الدبيبة” على ضرورة اتخاذ كافة الجهات العامة والجهات المختصة التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار جسيمة.

وتنفيذاً لقرار رئيس الوزراء؛ تكاثفت جهود الطوارئ من قبل الجهات المعنية لتباشر عملها كل حسب اختصاصاته، فقد وجه وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” عددًا من المكونات الأمنية بتجهيز قوة أمنية مجهزة قوامها 1000 عنصر على كل مكون، للانتقال لدعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية المتضررة نتيجة السيول والفيضانات.

وقد أرسلت “وزارة الداخلية” قافلة إغاثة من الإدارة العامة لأمن السواحل صباح اليوم باتجاه المدن المنكوبة، ترافقها وحدة الغوص والإنقاذ، وقسم الدوريات البحرية وعمليات البحث والإنقاذ.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لأهالي البلديات المنكوبة بجاهزية كافة الأقسام والمستشفيات والمراكز الصحية، وأن الأجهزة التابعة لها في أهبة الاستعداد لتقديم كافة الدعم والمساعدة بالمناطق المتضررة من المنخفض الجوي.

كما أرسلت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس أكثر من 250 عنصر إنقاذ بري وبحري وفرق إسعاف وفنيي اتصالات وصيانة إلى المنطقة الشرقية ومنطقة الجبل الأخضر لإغاثة المتضررين من سيول الأمطار والفيضانات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت عددًا من البلديات في البلاد.