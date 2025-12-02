قرار تاريخي.. الأندية الأوروبية تحتفظ بنجومها الأفارقة!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قرار جديد يمنح الأندية الأوروبية مزيدًا من المرونة، حيث سمح لها بالاحتفاظ باللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا 2025 حتى منتصف ديسمبر المقبل، بدلًا من إلزامهم بالرحيل فور استدعائهم للمنتخبات الوطنية.

ويهدف القرار، بحسب الإعلامي كيث داوني عبر شبكة “سكاي سبورتس”، إلى تقليل الضغط على الأندية الأوروبية خلال الموسم المحلي، خصوصًا مع ازدحام جدول المباريات والبطولات المختلفة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثناء في الحفاظ على استقرار الأداء الفني والبدني للفرق قبل بدء فترة المشاركات الدولية.

ويشمل القرار مجموعة من أبرز النجوم الإفريقيين في الدوريات الأوروبية، من بينهم المصري محمد صلاح (ليفربول)، المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي)، والإنجليزي من أصل غاني بريان مبيومو (مانشستر يونايتد). وسيسمح لهم بالبقاء مع أنديتهم حتى 15 ديسمبر، قبل الانتقال رسميًا للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية.

وأوضح داوني أن هذا القرار يمثل “توازنًا بين مصالح الأندية والمنتخبات، إذ يمكن للاعبين تقديم خبراتهم للفرق الأوروبية في المباريات الحاسمة قبل الانضمام إلى البطولات القارية، ما يدعم استقرار الفرق ويخفف التأثير السلبي لإقامة كأس أمم إفريقيا في منتصف الموسم”.

ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب في 21 ديسمبر 2025، وتستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا، في خطوة تمثل أحد أكبر التحديات للمنتخبات والأندية على حد سواء.

وتعد هذه المرة الأولى التي يمنح فيها “فيفا” استثناءً رسميًا للأندية الأوروبية، مما يعكس إدراك الاتحاد الدولي للتوازن بين الالتزامات المحلية والدولية. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على شكل المنافسات الأوروبية ويخفف من الغياب الجماعي للنجوم الإفريقيين خلال فترة الشتاء.

🚨 EXCL: Sunderland’s SEVEN AFCON players are set to be available for the Wear-Tyne derby next weekend.

🌍 FIFA has informed clubs that they will be able to retain players selected for AFCON until December 15.

⚽️ High-flying Sunderland host Newcastle the day before, December… pic.twitter.com/q5vnHBHsOH — Keith Downie (@SkySports_Keith) December 1, 2025