قرار تاريخي في السعودية.. النساء لم يعدن مُلزَمات بالعباءة السوداء أو الحجاب

أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إعلاناً تاريخياً يتعلق بحرية المرأة في المملكة، مؤكداً أن النساء لم يعدن مُلزَمات بارتداء العباءة السوداء أو الحجاب، وأنه بإمكانهن اختيار ملابسهن بحرية تامة دون الحاجة لموافقة الرجل.

ويُعد هذا القرار خطوة نوعية ضمن سلسلة الإصلاحات الاجتماعية التي تقودها المملكة بهدف تعزيز مكانة المرأة ومنحها حقوقاً أوسع في مختلف مجالات الحياة العامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو تحديث القوانين والممارسات الاجتماعية.

وأوضح محمد بن سلمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المرأة السعودية والمساواة بين الجنسين، بعد إصلاحات مهمة شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، شملت تمكينها من قيادة السيارات، والسفر دون إذن ولي الأمر، والمشاركة الفاعلة في سوق العمل والتعليم والحياة العامة.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه تحول جوهري يعكس قدرة المملكة على الموازنة بين التقاليد الاجتماعية والرغبة في تحديث المجتمع ومنحه مساحة أكبر للحريات الفردية، بما يفتح آفاقاً جديدة للمرأة السعودية في مجالات الثقافة، التعليم، والاقتصاد.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز صورة السعودية على الساحة الدولية كمجتمع متجدد يتيح الفرص للمرأة ويعزز مشاركتها في التنمية المستدامة.