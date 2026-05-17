قرار تاريخي من «أوبن إيه آي» يغيّر مفهوم الذكاء الاصطناعي

في خطوة غير مسبوقة عالمياً، أعلنت شركة OpenAI عن اتفاق رسمي مع حكومة مالطا يمنح سكان الجزيرة الأوروبية إمكانية استخدام النسخة المدفوعة من «شات جي بي تي بلس» مجاناً لمدة عام كامل، في مبادرة وصفت بأنها أول شراكة وطنية شاملة من نوعها في العالم لدمج الذكاء الاصطناعي في حياة المواطنين اليومية.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فإن المبادرة الجديدة تحمل اسم «الذكاء الاصطناعي للجميع»، وتهدف إلى تحويل مالطا إلى واحدة من أوائل الدول التي تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لجميع سكانها بشكل مجاني ومنظم، في إطار خطة لتعزيز الثقافة الرقمية ورفع جاهزية المجتمع لعصر الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الاتفاقية منح المواطنين والمقيمين المؤهلين في مالطا اشتراك «ChatGPT Plus» دون أي رسوم، بعد اجتياز دورة تعليمية قصيرة حول الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية التعامل مع المعلومات، وحماية الخصوصية، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والخدمات اليومية.

وتُعد خدمة «شات جي بي تي بلس» النسخة المدفوعة من روبوت الدردشة الشهير، إذ تمنح المستخدمين مزايا متقدمة تشمل الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، وسرعة أعلى في الاستجابة، وإمكانية استخدام أدوات متطورة للبحث والكتابة والتحليل وإنشاء الصور والمحتوى.

وأكدت الشركة أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال مايو الجاري، وسط اهتمام عالمي واسع بالمبادرة التي قد تمثل نموذجاً جديداً لعلاقة الحكومات بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ويرى مراقبون أن اختيار مالطا لم يكن صدفة، إذ تسعى الدولة الأوروبية الصغيرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز رقمي وتكنولوجي متقدم داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

كما تعكس الخطوة توجهاً متزايداً لدى الحكومات نحو إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والتعليمية والاقتصادية، بعد التحول الكبير الذي أحدثته تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق «شات جي بي تي» أواخر عام 2022.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً على توسيع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي بين الأفراد والحكومات، وسط سباق عالمي للاستفادة من التقنيات الجديدة في التعليم والإدارة والخدمات العامة والاقتصاد الرقمي.

وكانت OpenAI قد أعلنت مؤخراً عن توسيع شراكاتها مع جهات حكومية ومؤسسات تعليمية في عدة دول، بالتزامن مع تطوير إصدارات أكثر تطوراً من نماذجها الذكية، في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان توظيفه بشكل آمن ومسؤول.