قرار ترامب يزعزع الأسواق.. أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوعين

شهدت أسواق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، مع وصول أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط اتهامات بتورطها في قضية احتيال عقاري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.16% لتصل إلى 3423.10 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.19% إلى 3372.26 دولار للأونصة، وفقًا لبيانات التداول.

تأتي هذه الخطوة وسط تصعيد من جانب ترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لطالما حافظ على استقلاليته عن الضغوط السياسية اليومية. وقد أثار قرار الإقالة حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسهم الأمريكية والآسيوية تراجعًا في تعاملاتها، وسط توقعات متزايدة بإمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.

وفي تعليق حول التطورات، قال بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو لبنك “ستيت ستريت”: “هذه الأحداث، بالإضافة إلى التوترات التجارية، تزيد من عدم الثقة بالاقتصاد الأمريكي وتدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب”.

يُذكر أن الإقالة جاءت عقب مزاعم تورط ليزا كوك في احتيال عقاري، مما أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على اتخاذ قرارات بعيدة عن التدخلات السياسية.